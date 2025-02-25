25/02/2025 10:25

【特朗普新政】馬克龍建言白宮：你不能同時與中國和歐洲打貿易戰

《經濟通通訊社25日專訊》法國總統馬克龍在俄烏開戰3周年期間訪問白宮，他周一（24日）在接受美國霍士新聞採訪時表示，試圖說服美國總統特朗普與歐洲共建繁榮。他說，美國的首要任務是對中國徵收關稅，「你不能同時與中國和歐洲打貿易戰」。



馬克龍還表示，美國和法國經濟關係緊密，美國對歐洲徵收關稅將影響歐洲國家增加國防開支的能力。他補充道：「我們需要共同繁榮，而不是貿易戰」。



此前，特朗普宣布計劃對外國汽車徵收25%的關稅，並對晶片、石油、天然氣等產品實施進口關稅。



*俄羅斯駐法領事館遇襲*



另一方面，聯合國秘書長古特雷斯周一譴責了，針對俄羅斯駐法國馬賽領事館的襲擊事件。數名身份不明人士當日向領事館投擲了土製燃燒彈，引發爆炸。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，此次襲擊具有恐怖主義特徵，要求法國政府採取措施加強俄羅斯領事館的安全。(jf)