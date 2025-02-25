25/02/2025 08:25

【開市Ｇｏ】限投令發酵中概股地震，阿里ADR急挫，攜程放榜

2025年2月25日 【要聞盤點】



1、美國總統特朗普簽署行政命令，限制中國在美國科技和能源等戰略領域的投資，中概股受壓下跌。道指收市報升339點；標普跌29點；納指跌237點。中國金龍指數創10月以來最大跌幅，跌418點，阿里巴巴和京東對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時05分漲135點。



2、「美國優先投資政策」限制美國養老基金及捐贈型基金投資中國高科技行業。瑞銀預計，政策或影響中國AI供應鏈及相關股份，料科網、數據中心等板塊受壓。



3、新華社報導，中國擬盡快審議出台民營經濟促進法，規定不得無法律依據罰款或向民營經濟組織收費。



4、美國總統特朗普表示，預計俄烏戰爭或於數周內結束，並稱美烏礦產協議有助重振烏克蘭經濟。



5、中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京通話，普京介紹俄美會談情況，習近平稱中俄關係具內生動力及戰略價值，不受第三方影響。



6、分析指中國國有大行出現負債荒，導致全市場資金承壓，據報上周大行單日資金融出量較去年日均降約三分之二，預計人民銀行將出手調節。



7、中國證監會主席吳清表示，資本市場將加大力度培育壯大科技領軍企業及鏈主型龍頭企業。



8、滙豐環球研究發表報告提出10項內地樓市見底跡象，包括新屋銷售按年增長、內地25城市樓價按月上升、價格預期重設等。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- ADR周一收盤創2022年10月來最大跌幅

- 3年投入至少3800億人民幣，建雲計算和AI基礎設施



其他中概股：百度(09888)、騰訊(00700)、萬國數據(09868)

- 美國限制養老基金投資中國高科技行業，料科網、數據中心等板塊受壓



攜程集團(09961)

- 第四季度營收超預估，同比增長24%



新能源汽車：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)

- 特斯拉將在中國部署完全自動駕駛功能(FSD)



數據中心概念：萬國數據(09868)、新意網(01686)

- 蘋果計劃未來四年投資5000億美元，生產AI伺服器



美圖(01357)

- 股東蔡文勝大手減持套現至少6.7%，董事長承諾日後增持



世茂集團(00813)

- 境外債務重組獲得大多數計劃債權人批准



速騰聚創(02498)

- 料去年虧損最多逾5億人民幣



京東集團(09618)

- 重申承擔外賣騎手五險一金全部成本



晉景新能(01783)

- 與國軒高科合作電池回收服務，訂框架協議



中國派對文化(01532)

- 磋商發認股權證，今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.07%，報70.86美元/桶



布倫特期油上漲0.54%，報74.45美元/桶



黃金現貨下跌0.02%，報2951.96美元/盎司



黃金期貨下跌0.02%，報2968.12美元/盎司