25/02/2025 14:56

【外圍經濟】星巴克宣布裁員1100人，2018年來首次

《經濟通通訊社25日專訊》星巴克宣布裁減1100個工作崗位，並縮減餐單中30%的產品，以扭轉銷售額下滑的局面。



這是自2018年以來，星巴克首次裁員。被解僱的員工將於周二收到通知。此外，為了簡化營運、縮減菜單，星巴克也減少部分星冰樂、拿鐵等產品，並表示這些產品沒有很多顧客購買，製作起來很複雜。



星巴克董事長兼CEO尼科爾(Brian Niccol)在致員工的信中表示，星巴克將裁減1100個目前有人任職的崗位，以及數百個空缺職位。目的是提高營運效率，加強問責制，降低複雜性，並推動更好的整合。



*中國市場不在本輪裁員範圍內*



不過，中國市場不在本輪裁員範圍內。星巴克中國表示，「星巴克堅定看好中國市場的廣闊前景。我們將繼續秉承高品質、可獲利、永續的發展策略。」(rc)