25/02/2025 08:58

【ＡＩ】搶注DEEPSEEK商標，國家產權局駁回63件申請

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》國家知識產權局表示，近期內地人工智能(AI)初創DeepSeek大模型在全球範圍內引發了廣泛關注。有企業和自然人以社會公眾普遍知悉的人工智能大模型名稱「DEEPSEEK」或其商標圖像，向商標局提交了商標註冊申請，個別代理機構涉嫌提供不法服務，具有明顯「蹭熱點」、謀取不當利益的意圖。



該局堅決打擊此類惡意申請行為，依法對第82848449號「DEEPSEEK」等63件商標註冊申請予以駁回，並將一如既往地保持打擊商標惡意註冊行為的高壓態勢，對違反誠實信用原則、惡意申請商標註冊、意圖牟取不當利益的行為依法依規嚴肅處理，堅決維護商標註冊秩序，持續營造良好營商環境，為實現科技自立自強、推動高質量發展提供有力支撐。



值得注意的是，在這批駁回的名單中，僅深圳市復倍健合成生物科技有限公司一家公司便提交了54個相關商標申請，其中申請「DEEPSEEK」商標名稱27個，相關圖形商標申請27個。天眼查App顯示，深圳市復倍健合成生物科技有限公司成立於2024年4月，經營範圍包括工程和技術研究和試驗發展。