25/02/2025 09:00

【兩會在即】瑞銀：提振消費為重要任務，維持今年GDP實增4%

《經濟通通訊社25日專訊》全國兩會(全國人大、全國政協)將於3月4日和3月5日在北京召開。瑞銀發表兩會前瞻，預期政府將基本延續去年12月中央經濟工作會議設定的政策定調，將今年經濟增長目標再設定在「5%左右」以穩定市場預期。但經濟增長面臨下行壓力和不確定性持續存在，實現目標或存在挑戰，會議或以「穩增長」為中心，強調加碼宏觀政策支持以提振內需，並將「提振居民消費」列為重要任務。瑞銀維持今年實際GDP增長4%左右預測不變。



*赤字率料設4%，發行超長期特別國債2萬億*



瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，政府將把一般公共預算赤字率設定在4%左右(佔GDP比重)；發行超長期特別國債2萬億元(人民幣．下同)以支持消費品以舊換新、企業設備更新和長期重點專案；發行5000億至1萬億元特別國債用於銀行注資；發行4.5萬億元或以上地方政府專項債，以支持地方融資平台債務置換、推動房地產去庫存和基建投資。



瑞銀料「提振消費」列為兩會重點工作任務。1月政府已將消費品以舊換新政策擴圍，覆蓋更多家電及消費電子產品，屆時明確將規模翻倍至3000億元以上。瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧指，預計將加大對消費及居民部門財政支出，包括以舊換新補貼規模擴大逾一倍、設立生育和育兒補貼計劃、提高城鄉居民基礎養老金支付水平及政府對基本社保財政補助。另將續嚴控地方融資平台隱性債務增長，基建投資增速可能放緩、但續保持在高個位數。今年增廣財政赤字率料擴張逾2個百分點(佔GDP比重)。



*料人行今年將減息30至40個基點*



另外，兩會或將維持中央經濟工作會議所提出的「適度寬鬆」貨幣政策基調，包括明確要求降低企業融資及居民信貸成本、下調存款準備金率及政策利率、加強逆周期調節，並推動通脹「合理反彈」，故料人民銀行今年將減息30至40個基點、但時點或在兩會後數月。可能通過各種流動性工具來保持流動性合理充裕，包括買斷式逆回購；今年社融增速料從去年的8%溫和反彈至8.6%。



儘管內地將CPI目標設定在2%至3%較高水平，但考慮到樓市下行持續及潛在關稅衝擊，瑞銀料今年整體通縮壓力仍將持續，政府可能仍強調要防範人民幣匯率的「超調風險」，這表明在美國貨幣和貿易政策不確定性加劇下，內地短期內將較重視穩定人民幣匯率，預計今年底人民幣兌美元將小幅貶值至7.6。(ew)