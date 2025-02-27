25/02/2025 13:25

【ＡＩ】阿里發布推理模型QwQ，擅長數學理解編程

《經濟通通訊社25日專訊》阿里巴巴(09988)旗下通義千問團隊發布新推理模型「深度思考(QwQ)」。



該推理模型由QwQ-Max-Preview所驅動，基於Qwen2.5-Max開發，專注於數學理解、編程和AI智能體等領域。目前，「深度思考(QwQ)」仍處於預覽階段，團隊表示將持續優化模型性能。該模型不僅具備強大的推理能力，還支持聯網搜索功能。



團隊透露，QwQ-Max的正式版本即將發布，屆時將同步上線安卓(Android)和iOS平台的應用程式，並基於Apache 2.0開源許可證，開放QwQ-Max及Qwen2.5-Max的權重。



此外，團隊還計劃推出更輕量級的模型QwQ-32B，其體積更小，適合本地設備部署，滿足多樣化需求。(bi)