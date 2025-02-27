25/02/2025 15:40

【ＡＩ】商湯「小浣熊」產品全面升級，接入多模態AI能力

《經濟通通訊社25日專訊》商湯(00020)在2025全球開發者先鋒大會(Global Developer Conference)上，宣布其生產力產品小浣熊家族兩大成員-數據分析工具「辦公小浣熊」和代碼生成工具「代碼小浣熊」全面升級。



辦公小浣熊2.0結合了「日日新」大模型，通過更多的模態融合、更優的模型能力，實現對更多場景的賦能。它可自主進行任務的規劃和執行，例如自動整合各類信息、分析數據文檔、生成內容、校對信息和輔助創意等，覆蓋了從數據分析到團隊協作的全流程。



代碼小浣熊2.0為用戶提供更好用的軟件開發工具:為C端開發者提供更高效的編程體驗，同時為B端企業打造覆蓋需求分析、測試迭代、資產管理的端到端軟件開發解決方案，助力開發效率與規範性雙提升。



商湯小浣熊家族目前的直接個人註冊用戶數量現已突破100萬，為零跑汽車(09863)、金山辦公、海通證券等超過300家企業用戶提供服務，最終個人用戶數量達1500萬。(bi)