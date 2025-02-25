25/02/2025 16:08

《本港樓市》中原按揭：1月轉按月升19%至540宗創半年新高

《經濟通通訊社25日專訊》中原研究部數據顯示，今年1月銀行轉按登記共錄540宗，按月升19.2%，數字連升兩個月，創6個月新高。



*今年轉按登記料復現升幅*



中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原按揭客戶轉介個案，去年第4季轉按申請按季增加51%。原因是去年10月中樓按全放寬，加上季內不少物業估值有所回升，以及銀行相繼增加轉按優惠，推動最近接連兩個月轉按登記量上升。現時轉按登記量對比過往按月一般逾千宗仍屬低水平，但今年樓價連帶估值有望逐步回穩向升，以及銀行整體上樓按取態正面積極，預期今年轉按登記量對比去年低位復現增長升幅。



*中銀香港轉按巿佔率居首先



首四位轉按市佔率排名維持不變。中銀香港(02388)巿佔率維持按月不變錄25.4%(137宗)，蟬聯第1位。滙豐銀行巿佔率按月減1.2個百分點至15.4%(83宗)，排名第2。渣打銀行市佔按月增1.8個百分點至13.5%(73宗)排名維持第3。恒生銀行(00011)市佔按月減1.4百分點至9.6%(52宗)，排名維持第4。2025年1月份四大銀行轉按巿佔率達63.9%，較2024年12月減少0.8個百分點。(cl)