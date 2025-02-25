25/02/2025 16:33

《本港經濟》1月出口意外升0.1%進口升0.5%，均勝預期

《經濟通通訊社25日專訊》政府統計處公布，2025年1月份本港商品整體出口貨值為3891億元，較2024年同月上升0.1%，比12月升5.2%收窄，但較市場預估跌2.9%為佳。1月商品進口貨值為3871億元，按年上升0.5%，勝12月跌1.1%及市場預測跌2.7%。今年1月份錄得有形貿易順差21億元，相等於商品進口貨值的0.5%。



*出口增長放緩部分受農曆新年因素影響*



政府發言人表示，今年1月商品出口貨值的按年增長有所放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。輸往美國的出口顯著上升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。與此同時，輸往內地和歐盟的出口回落。然而，要更有效評估實際情況，須待有2月份數據後，將兩者合併分析。



展望未來，儘管外圍的不確定因素，特別是貿易保護主義升溫，會繼續影響香港的出口表現，但環球經濟穩定增長，加上國家多項提振內地經濟措施，會提供支持。政府會密切留意情況。



*輸往美國升14.8%，但出口內地跌2.1%*



今年1月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升0.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升73.9%）、新加坡（升41.6%）、日本（升14.3%）和菲律賓（升13.7%）。另一方面，輸往印度（跌22.3%）、馬來西亞（跌17.7%）和中國內地（內地）（跌2.1%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌31.8%）和英國（跌8.8%）。另一方面，輸往美國（升14.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。(cl)