25/02/2025 19:20

中國據報加強赴港募資企業資金監管，嚴查對外投資

《經濟通通訊社25日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，在資本流出進一步對人民幣構成壓力的背景下，中國近期加強對企業赴港募資與對外投資的資金監管。



知情人士稱，中國監管部門近期要求赴香港上市或募集資金的企業，若需要將募集資金用於海外部署，需明確海外資金用途，並提前獲得國家外匯管理局的確認。如果企業不能證明資金用於海外業務需要，則需要將錢匯回中國。



知情人士又指，監管機構近期開始嚴查企業的對外投資，防止企業利用虛假海外投資將資金轉移出境。



據外匯局的國際收支平衡表初步數據，2024年中國直接投資項目下淨流出規模達到1684億美元，創1990年有數據以來的最大紀錄。知情人士指，這種趨勢引起了政府高層的注意。



知情人士稱，此前，外匯局在企業境外募資的過程中角色相對有限，而企業也有更大的自主權決定資金用途，目前企業被告知需在上市全過程與外匯局及相關部門保持聯繫。(bi)