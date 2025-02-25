25/02/2025 19:42

《再戰明天》本港公布財政預算案，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社25日專訊》本港公布財政預算案，及美國公布新屋銷售，料為周三（26日）市場焦點。



*里奇蒙聯儲總裁發表演講，本港公布第四季GDP*



印度假期休市。各國重要經濟活動方面，香港財政司司長陳茂波公布2025-26年財政預算案。20國集團(G20)財長與央行總裁會議舉行（至27日），歐洲央行總裁拉加德和執委奇波洛內參加。本港時間周三晚9:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金以「通脹的過去和現在」為題發表演講。



數據方面，周三香港公布第四季本地生產總值，年率升幅料由1.9%擴大至2.4%。美國公布1月建築許可。8:30am（本港時間．下同），澳洲公布1月消費者物價指數，年率升幅料由2.5%擴大至2.6%。1:00pm，日本公布12月同時指標；12月領先指標。11:00pm，美國公布1月新屋銷售，料由69.8萬降至68萬，月率料由3.6%逆轉至下滑2.6%。



在本港，明日公布業績的公司有:信和置業(00083)、尖沙咀置業(00247)、數碼通電訊(00315)、周大福創建(00659)、超大現代(00682)、上海實業環境(00807)、遠見控股(00862)、看通集團(01059)、信和酒店(01221)、盈健醫療(01419)、澳洲成峰高教(01752)、百本醫護(02293)、創聯控股(02371)、塗鴉智能-W(02391)、江南布衣(03306)、中國供應鏈產業(03708)等。(wa)