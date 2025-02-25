25/02/2025 11:24
《港元利率》拆息全線下跌，隔夜息創近兩周低一個月期跌穿4厘
《經濟通通訊社25日專訊》市場擔心美國優先政策，拖累港股今早低開逾600點，港元拆息全線向下，隔夜息四連跌失守3厘，低見2.97488厘，創近兩周新低，而與樓按相關的一個月拆息亦跌破4厘，報3.93827厘，為2月17日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.0125厘，跌4.7點。六個月及一年期拆息分別降至4.04024厘和4.08077厘。
港元匯價今早在7.7736-7.7780之間上落，最新報7.7746，較前收市價微升0.003%。
市場對關稅憂慮風險重燃，加上美國總統特朗普簽署行政命令，限制中國在美國科技和能源等戰略領域的投資，恒指今早裂口低開625點，報22716。最新跌幅收窄至138點或0.6%，報23203點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.0125厘，跌4.7點。六個月及一年期拆息分別降至4.04024厘和4.08077厘。
港元匯價今早在7.7736-7.7780之間上落，最新報7.7746，較前收市價微升0.003%。
市場對關稅憂慮風險重燃，加上美國總統特朗普簽署行政命令，限制中國在美國科技和能源等戰略領域的投資，恒指今早裂口低開625點，報22716。最新跌幅收窄至138點或0.6%，報23203點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.97488
|-48.357
|一周
|3.88792
|-22.559
|兩周
|3.89941
|-24.178
|一個月
|3.93827
|-12.191
|兩個月
|3.99518
|-6.428
|三個月
|4.0125
|-4.696
|六個月
|4.04024
|-1.994
|一年
|4.08077
|-3.649
資料來源：香港銀行公會