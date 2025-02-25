25/02/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.97488 -48.357 一周 3.88792 -22.559 兩周 3.89941 -24.178 一個月 3.93827 -12.191 兩個月 3.99518 -6.428 三個月 4.0125 -4.696 六個月 4.04024 -1.994 一年 4.08077 -3.649

《經濟通通訊社25日專訊》市場擔心美國優先政策，拖累港股今早低開逾600點，港元拆息全線向下，隔夜息四連跌失守3厘，低見2.97488厘，創近兩周新低，而與樓按相關的一個月拆息亦跌破4厘，報3.93827厘，為2月17日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.0125厘，跌4.7點。六個月及一年期拆息分別降至4.04024厘和4.08077厘。港元匯價今早在7.7736-7.7780之間上落，最新報7.7746，較前收市價微升0.003%。市場對關稅憂慮風險重燃，加上美國總統特朗普簽署行政命令，限制中國在美國科技和能源等戰略領域的投資，恒指今早裂口低開625點，報22716。最新跌幅收窄至138點或0.6%，報23203點。(cl)資料來源：香港銀行公會