直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股見頂定調整？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股見頂定調整？
23,229.78
-111.83
(-0.48%)
23,235
-94
(-0.40%)
高水5
8,588.17
-30.71
(-0.36%)
5,807.22
+17.70
(+0.31%)
2,095.69億
3,367.68
-5.35
(-0.159%)
3,950.70
-19.02
(-0.479%)
10,945.34
-37.70
(-0.343%)
2,145.82
-7.16
(-0.33%)
92,073.9900
+521.1100
(0.569%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0724
澳元最佳客戶買入價
4.9479
歐元最佳客戶買入價
8.1615
英鎊最佳客戶買入價
9.8417
日圓最佳客戶買入價
5.2099
推廣醫護之選 | 維柏健關節指定產品買1送1
恒生指數
23,229.78
-111.83
(-0.48%)
期指
高水5
23,235
-94
(-0.40%)
國企指數
8,588.17
-30.71
(-0.36%)
科技指數
5,807.22
+17.70
(+0.31%)
大市成交
2,095.69億
股票
1,910.09億
(91.144%)
窩輪
75.85億
(3.619%)
牛熊證
109.75億
(5.237%)
即時更新：25/02/2025 13:29
可賣空股票總成交
1,653.11億
主板賣空
245.50億
(14.851%)
半日數據，更新：25/02/2025 12:40
上証指數
成交：5,111.76億
3,367.68
-5.35
(-0.159%)
滬深300
3,950.70
-19.02
(-0.479%)
深証成指
10,945.34
-37.70
(-0.343%)
MSCI中國A50
2,145.82
-7.16
(-0.33%)
比特幣
資料由Binance提供
92,073.9900
+521.1100
(0.569%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0724
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9479
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1615
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8417
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2099
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
三月
亞洲國際博覽館｜當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術總監 銳意重塑潮流文化 亞洲國際博覽館｜當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術總監 銳意重塑潮流文化
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術...
推介度：
21/03/2025 - 23/03/2025
09
四月
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站 【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站
音樂會
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世...
推介度：
09/04/2025 - 12/04/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00941 中國移動
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.50%
公佈日期
24/02/2025 18:00
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
24/02/2025 13:00
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
21/02/2025 22:45
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.42%
3個月國債孳息率
4.32%
10年-3個月國債孳息率
0.1%
更新：21/02/2025 16:04
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.4650
電匯客戶賣出
5.4471
更新：25/02/2025 13:25:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處