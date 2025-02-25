25/02/2025 17:05

《神州經脈》MLF縮量續做，特斯拉FSD落地，美再打壓中國芯

《神州經脈》美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，「限投令」引發美股市場恐慌，中概科技股大跌。滬深股市受累，今日（25日）開市低開，盤中再傳消息指特朗普政府正在制定比拜登時期更嚴格的半導體限制措施，並向盟友施壓，要求他們加強對中國芯片行業的限制。A股市場全日震盪走低，滬綜指收跌0.8%，報3346.04點，深成指跌1.17%，創業板指收低1.13%。兩市全天成交額1.9萬億元（人民幣．下同），中斷早前連續兩日成交二萬億，較上個交易日縮量1837億元。個股跌多漲少，滬深超3500隻個股下調。



美國總統特朗普周一表示，對加拿大和墨西哥商品加徵進口關稅的工作仍在按時按計劃推進。市場焦點再回到關稅上，美元獲得提振，人民幣重新承壓。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2641，較上個交易日4時30分收盤價跌157點子，止三連升，創2月19日以來近一周新低，全日在7.2500至7.2639之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1726，較上個交易日跌9點子，兩連跌，創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離擴至逾800點。





*今日新聞精選*



1. 胡潤研究院今日發布《2024胡潤中國500強》，上榜門檻持平於265億元。台積電依然穩居榜首，價值上漲3.27萬億元，以6.98萬億元蟬聯中國價值最高的民營企業。騰訊價值上漲5700億元，以3.42萬億元穩居第二。字節跳動價值上漲2300億元，以1.63萬億元上升一位至第三。第四至第十分別是阿里巴巴、寧德時代、拼多多、美團、中國平安保險、比亞迪、華為。



2. 人民銀行本月縮量平價續做MLF(中期借貸便利)，操作規模3000億元，期限1年，中標利率維持在2%。操作後，中期借貸便利餘額為40940億元。對沖上周二(18日)到期的5000億元MLF，即本月人行透過MLF收水2000億元。市場對於人行出手緩解資金饑渴的期待再次落空。分析認為，在宏觀環境依舊相對順風的情況下，人行短期政策執行上依舊堅持「冷靜」態度，降準和降息時點料將延後至下半年。



3. 今年以來國內銀行資金面緊張情況持續。中國貨幣網數據顯示，昨日上海銀行間同業拆放利率(Shibor)各期限的利率仍維持高位，隔夜Shibor利率為1.8660%，雖較上一交易日的1.9310%有所下降，但較2024年12月初的1.4%高出不少。有市場人士指，當前大中型銀行「缺存款」的部分原因源自此前加強的存款自律管理機制，該機制本意是希望銀行避免在負債端打價格戰令息差愈來愈薄，但存款利率降低後的另一個結果是很多資金去了理財。



4. 據《彭博》報道，特朗普政府正在草擬更嚴格的半導體限制措施，並向關鍵盟友施壓，要求他們升級對中國芯片產業的限制。中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上對此回應指，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片的出口管制，脅迫別國打壓中國的半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身，損人害己。



5. 特斯拉中國今日發布軟件升級說明稱，將分批次推送城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能。特斯拉中國銷售人員稱，推送範圍是使用最新芯片硬件和購買了FSD的車輛。這意味特斯拉FSD落地中國。對於中國版FSD能力是否與北美版相當，內媒《科創板日報》記者諮詢了特斯拉官方客服，獲告知國內推出的自動輔助駕駛目前僅達L2級別，尚不能實現美國FSD的完全無人駕駛功能。



6. 國家知識產權局表示，近期內地人工智能(AI)初創DeepSeek大模型在全球引發廣泛關注，有企業和自然人以「DEEPSEEK」或其商標圖像向商標局提交了商標註冊申請，個別代理機構涉嫌提供不法服務，具明顯「蹭熱點」、謀取不當利益的意圖。該局堅決打擊此類惡意申請行為，依法對63件商標註冊申請予以駁回。被駁回的包括深圳市復倍健合成生物科技有限公司的27個「DEEPSEEK」商標名稱、27個相關圖形商標申請。



7. 深圳市七屆人大六次會議今日召開，深圳市市長覃偉中作政府工作報告指，2025年深圳將推動產業加快向高向新向優升級，主動適應並引領全球科技革命和產業變革等，具體舉措包括全力競逐人工智能、低空與空天等產業新賽道，深入實施「人工智能+」行動，加快算法理論、智算芯片、具身智能、高階智駕、端側輕量化模型等核心突破。



8. 文遠知行WeRide的新一代量產Robotaxi「GXR」正式獲准在北京開展「車內無人」自動駕駛出行收費服務（Robotaxi），服務範圍包括北京經開區核心區域，包括市內高鐵站等重要站點。GXR是文遠知行在北京落地的第二個純無人商業化運營Robotaxi車型，也是繼去年12月在阿布扎比上線Uber平台後，首次在國內投入大規模純無人商業應用。(sl)