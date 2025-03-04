25/02/2025 08:55

【大國博弈】白宮官員：中國是美國在科技領域最大競爭對手

《經濟通通訊社25日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普提名的白宮科技政策辦公室主任稱，中國是美國在科技領域的最大競爭對手，並警告稱未來取決於誰在關鍵領域處於領先地位。



被提名人Michael Kratsios在特朗普第一任期時，曾擔任美國首席技術官以及白宮科技政策辦公室副主任。「中國已成為我們最主要的地緣政治對手和最強大的科技競爭對手，」《路透》引述Kratsios在參議院確認聽證會書面證詞上寫道：「未來全球秩序的形態將由誰在人工智能、量子、核能和其他關鍵和新興技術領域領先來決定。中國在核聚變、量子技術和自主系統方面的進展凸顯了未來工作的緊迫性。」



特朗普上月簽署了一項行政命令，為人工智能行動計劃設定了180天的期限，要求在期限內制定出「維持和加強美國在全球人工智能領域的主導地位，以促進人類繁榮、經濟競爭力和國家安全」的政策。(ry)