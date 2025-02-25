25/02/2025 15:32

《中國要聞》周大福等黃金品牌的金飾價格升至895元，再創新高

《經濟通通訊社25日專訊》據《界面新聞》報道，國內金飾價格再創新高。今日，周大福、謝瑞麟、老鳳祥、周六福等品牌境內足金飾品參考價格達到895元(人民幣．下同)/克(實際以門店公示為準)。



其中，周大福足金價格比上一日每克上漲了約6元。此前，周大福等足金飾品最高價為892元/克。



國際金價昨日上漲。萬得數據顯示，昨日，COMEX黃金價格達到2968.9美元/盎司，漲幅0.65%。



國際金價仍被看漲。日前，高盛將2025年年底的金價預期從每盎司2890美元上調至3100美元。高盛還表示，如果包括關稅擔憂在內的政策不確定性仍然很高，由於投機倉位的存在時間延長，金價有可能在年底前飆升至每盎司3300美元。(jq)