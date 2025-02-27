25/02/2025 17:01

【ＡＩ】豆包內測深度思考模型，為公司自研，非DeepSeek

《經濟通通訊社25日專訊》據《南方都市報》報道，今天，與字節跳動旗下的豆包聊天機器人對話時，會顯示推理過程的思維鏈。豆包相關負責人回應稱，豆包正小範圍測試深度思考模型的不同實驗版本。



據了解，豆包測試的推理模型為公司自研。1月中旬曾有消息顯示，字節跳動開發團隊基於豆包1.5基座模型，通過RL(強化學習)算法的突破和工程優化，在未使用其他模型數據的情況下，研發豆包深度思考模型。



DeepSeek「出圈」後，騰訊、百度等公司紛紛接入DeepSeek的深度搜索功能，或上線自研的深度思考模型。



2月16日晚間，百度搜索宣布，為豐富更多元化的搜索體驗，將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。2月15日，微信搜索上線「AI搜索」功能，並接入DeepSeek-R1提供的「深度思考」服務。同時，騰訊元寶亦在灰度測試深度思考模型「混元T1」。(jq)