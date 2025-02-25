25/02/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶71點子，報7.2555

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1726，較上個交易日跌9點子，兩連跌，創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離擴至逾800點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開71點子，報7.2555，上個交易日即期匯率收盤報7.2484。



*收復7.25，業內：人民幣需求看漲驅動海外資本平倉空頭*



境內外人民幣匯率正在快速收復7.25一線。業內人士透露，過去兩周人民幣匯率呈現回升態勢，主要受三大因素影響，一是特朗普政府持續加碼貿易保護主義政策，令全球金融市場對美國經濟增長風險的擔憂加劇，導致美元指數從108.4跌至106.6附近；二是DeepSeek面世令中國科技股日益受到全球資本追捧，帶動離岸市場人民幣需求上升；三是在節後中國國債收益率持續回升的影響下，中美利差倒掛幅度明顯收窄，令海外量化投資基金相應增加離岸人民幣多頭頭寸。



興業研究表示，當前市場主要交易邏輯是國內股債匯聯動，短期人民幣還將維持區間震盪行情。區間下限主要由套息交易驅動、中間價把控幅度，而倘若未來中美談判傳出利好，或者外資對A股的增持更加積極，可能推動區間上限進一步上移。(jq)