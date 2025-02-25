25/02/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收跌157點子報7.2641，創近一周低

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2641，較上個交易日4時30分收盤價跌157點子，止三連升，創2月19日以來近一周新低，全日在7.2500至7.2639之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌151點子，報7.2694。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1726，較上個交易日跌9點子，兩連跌，創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離擴至逾800點。



美國總統特朗普周一表示，對加拿大和墨西哥商品加徵進口關稅的工作仍在按時按計劃推進。市場人士稱，特朗普的言論再度將市場焦點拉回到關稅上，美元獲得提振，人民幣也重新承壓，但後續仍存明顯不確定性，當前人民幣匯價距離交易區間上限仍有段距離，因此匯率彈性也會相對較大，短期料隨美指波動。



一外資行交易員稱，「2-3月份美元/人民幣很難出行情，預計沒甚麼方向，只能輕倉做做。」另一外資行交易員則認為，美元經歷調整之後仍可能回升，人民幣也可能逐漸向7.3靠近。(jq)