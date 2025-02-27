25/02/2025 11:50

【ＡＩ】深圳：全力競逐人工智能、低空與空天等產業新賽道

《經濟通通訊社25日專訊》深圳市七屆人大六次會議今日召開，深圳市市長覃偉中作政府工作報告。工作報告指出，2025年深圳將推動產業加快向高向新向優升級，主動適應並引領全球科技革命和產業變革，發展壯大「20+8」戰略性新興產業集群，戰略性新興產業增加值保持兩位數增長。具體舉措包括全力競逐人工智能、低空與空天等產業新賽道，深入實施「人工智能+」行動，加快算法理論、智算芯片、具身智能、高階智駕、端側輕量化模型等核心突破。



同時，深圳將鞏固提升電子信息、汽車、新能源等產業在全球版圖中的地位和競爭力，實施「ICT+」行動、培育「第二增長曲線」。打造超智協同、異構融合、訓推一體、普惠泛在的可持續訓力供給體系，豐富發展人工智能終端產品，加快建設國家低空經濟產業綜合示範區，爭創城市空中交通管理試點，率先實現全球首個全市域級空天地一體化低空通感網絡全覆蓋。



*打造中國軟件名城，支持開源軟件、鴻蒙原生應用發展*



此外，2025年深圳將高水平打造中國軟件名城，加快國產核心軟件規模化推廣應用，支持開源軟件、鴻蒙原生應用發展，建成深圳工業軟件園。據了解，2024年深圳全社會研發投入2236.6億元人民幣，同比增長18.9%，連續9年保持兩位數增長，總量躍居全國城市第二。該年度，全球第三大移動操作系統原生鴻蒙在深圳宣布正式商用。



工作報告又指，2025年深圳將打造「高能級國際貿易樞紐」。具體來看，深圳將擴大優勢產業產品出口規模，加強先進技術設備及關鍵零部件、大宗能源、優質農產品等重點商品進口，高質量建設國家進口貿易促進創新示範區，持續開拓共建「一帶一路」國家和東盟、中東、非洲、拉美等新興市場。積極推進多式聯運「一單制」、「一箱制」發展，港口集裝箱吞吐量3300萬標箱以上。電子元器件和集成電路國際交易中心交易額1000億元人民幣，前海聯合交易中心大豆交易超1500萬噸。



*大力發展遊戲出海、雲外包等，打造服務外包示範城市*



深圳並將實施服務貿易高質量發展行動計劃，大力發展遊戲出海、軟件外包、平台分包、雲外包等，支持現代工程服務業企業國際化發展，打造服務外包示範城市，服務貿易進出口額1500億美元以上，數字貿易進出口額660億美元以上。(sl)