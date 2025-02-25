23,034.02
-307.59
(-1.32%)
23,088
+80
(+0.35%)
高水54
8,499.19
-119.69
(-1.39%)
5,698.82
-90.70
(-1.57%)
3,295.52億
3,346.04
-26.99
(-0.800%)
3,925.65
-44.07
(-1.110%)
10,854.50
-128.54
(-1.170%)
2,130.66
-22.32
(-1.04%)
88,798.9700
-2,753.9100
(-3.008%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0711
澳元最佳客戶買入價
4.9324
歐元最佳客戶買入價
8.1575
英鎊最佳客戶買入價
9.8296
日圓最佳客戶買入價
5.2080
推廣醫護之選 | 維柏健關節指定產品買1送1
恒生指數
23,034.02
-307.59
(-1.32%)
期指(夜)
高水54
23,088
+80
(+0.35%)
國企指數
8,499.19
-119.69
(-1.39%)
科技指數
5,698.82
-90.70
(-1.57%)
大市成交
3,295.52億
股票
3,083.57億
(93.569%)
窩輪
85.89億
(2.606%)
牛熊證
126.06億
(3.825%)
即時更新：25/02/2025 18:00
可賣空股票總成交
3,043.00億
主板賣空
507.64億
(16.682%)
更新：25/02/2025 16:59
上証指數
成交：7,275.10億
3,346.04
-26.99
(-0.800%)
滬深300
3,925.65
-44.07
(-1.110%)
深証成指
10,854.50
-128.54
(-1.170%)
MSCI中國A50
2,130.66
-22.32
(-1.04%)
比特幣
資料由Binance提供
88,798.9700
-2,753.9100
(-3.008%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0711
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9324
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1575
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8296
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】曾煥平：港樓今年起碼跌5%，留意新盤「日光」的背後
醫美療程 │ 無綫前宅男女神赴韓做醫美，連打2支美顏針後面部...
醫學通識 健康解「迷」

醫美療程 │ 無綫前宅男女神赴韓做醫美，連打2支美顏針後面部...
職場女王︱點解唔再做獵頭？行業供過於求被壓價，客戶拖數最終一...
職場 職場女王

職場女王︱點解唔再做獵頭？行業供過於求被壓價，客戶拖數最終一...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股03690 美團－Ｗ
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,798.97
-2,753.91
-3.008%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,403.2000
-110.3200
-4.389%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.2810
-0.0168
-5.641%
更新：25/02/2025 18:06
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.4511
電匯客戶賣出
4.4379
更新：25/02/2025 18:06:01
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
恒生, 中銀, 滙豐
19/12/2024 19:49
5.500%
大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
23/12/2024 13:06
5.625%
富邦, 交銀香港, PAO bank, 天星, 創興, 花旗, 南商, 中信銀行(國際), 集友, 招商永隆
14/02/2025 11:57
5.750%
星展
13/11/2024 14:24
5.875%
大眾, 建行亞洲
13/11/2024 14:38
6.625%
眾安
13/11/2024 15:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處