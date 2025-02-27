25/02/2025 17:13

【ＡＩ】宇樹G1機器人變身「功夫機器人」，耍功夫行雲流水

《經濟通通訊社25日專訊》宇樹科技今日下午在微博發布「功夫BOT」短片，顯示隨著算法能力升級，宇樹G1人形機器人已經能夠流暢地做出揮拳、旋踢等高難度武術動作。



宇樹科技還在微博表示，G1機器人「任意動作任意學，大家還想看他跳甚麼，請發到評論區(請和機器保持安全距離)」。短片結尾則提示，「不同型號版本的功能有差異，請各位用戶不要危險性改造和使用機器人」。



據了解，宇樹G1人形機器人擁有超常靈活性，能做出各種高難度動態動作，並且在AI加速技術的加持下擁有強大學習能力，每天都能通過模仿與學習驅動性能提升。此前宇樹G1機器人曾上架京東旗艦店，售價僅9.9萬元人民幣，不到一天即售罄；同時發售的「兄弟」、在央視春晚大跳秧歌舞的H1機器人則售65萬元人民幣，只賣1台且迅速賣出。(sl)