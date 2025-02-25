25/02/2025 09:16

【特朗普新政】庫克赴白宮後隨即承諾，蘋果在美投資逾五千億美元

《經濟通通訊社25日專訊》蘋果CEO庫克上周獲邀赴白宮與總統特朗普會晤，隨即於周一（24日）宣布該公司有史以來最大規模的支出計劃，承諾未來4年內在美國投資超過5000億美元。



這項投資計劃涵蓋多個領域，包括人工智能、晶片工程、數據中心，以及先進製造技術的推廣。蘋果在德州新建一座25萬平方英尺的製造工廠，專門用於生產支援Apple Intelligence的伺服器，預計2026年啟用，將創造數千個工作職位。



此外，亦會將美國先進製造基金規模由50億美元增加到100億美元：增加在美國的研發投入，重點支持矽工程、人工智能和機器等尖端領域。



＊分析：希望避免特朗普高關稅打擊＊



蘋果CEO庫克在聲明中表示，「我們看好美國創新的未來，並為能以這5000億美元的承諾來建立我們對美國的長期投資而感到自豪。我們將繼續與美國各地的人和公司合作，共同書寫美國創新歷史上非凡的新篇章。」



作為投資計劃的一部分，蘋果宣布將與富士康合作，在侯斯頓開始生產支援Apple Intelligence雲端運算元件的伺服器。這標誌著至少部分生產將從海外轉移到美國。



分析指，蘋果此舉既是對特朗普政府政策的回應，也是保護自身利益的策略性舉措。透過增加本土投資和就業，蘋果希望能夠避免高關稅，同時維持高利潤率和產品定價策略。(rc)