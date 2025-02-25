25/02/2025 09:31

【外圍經濟】東京股市早盤下跌，幸巴郡入市推動日本貿易公司大漲

《經濟通通訊社25日專訊》日經225指數周二（25日）早盤下跌，現報38376點，下跌408點或1.05%。



其中，日產與本田合併失敗後，股價早盤一度下跌10%，創2月3日以來最大跌幅，原因是馬斯克否認將投資日產。



另一方面，三菱商事和丸紅等日本貿易公司股價上漲，此前巴郡表示將逐步增持日本貿易公司的股份。三菱商事一度上漲7.92%，丸紅上漲7.38%。三井物產、伊藤忠商事和住友商事亦上漲。



與此同時，日圓兌美元跌破150關口，美股跌勢暫緩之際對日圓的避險買盤也隨之暫停。日圓兌美元一度下跌0.33%至150.19。(rc)