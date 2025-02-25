25/02/2025 13:52

【外圍經濟】歐盟1月電動車市場擴張34%，但特斯拉銷量暴跌

《經濟通通訊社25日專訊》歐洲汽車製造商協會(ACEA)公布，1月新車註冊量較去年同期下降2.6%，至831201輛，但同期電動車銷量增長34%，達到124341輛。



法國和意大利的新車註冊量降幅最大，其次是德國。法國下降6.2%、意大利下降5.8%、德國下降2.8%、西班牙則增長5.3%。



ACEA稱，儘管歐盟新車註冊量整體下降，但電動車市場擴大，目前在歐盟汽車市場佔15%，而一年前為11%。



*特斯拉1月歐洲銷量暴跌*



雖然歐洲電動車需求激增，特斯拉1月在歐洲的銷量卻出現斷崖式暴跌。ACEA的數據顯示，1月特斯拉汽車註冊量僅9945輛，較去年同期的18161輛大幅下降45%。



特斯拉於1月在德國的新車銷售僅1277輛，創下2021年7月以來單月最低。法國銷量暴跌63%，創下2022年8月以來最差表現。(rc)