26/02/2025 12:26

【預算案】陳茂波：來年推8幅住宅地，研部分商業地改劃住宅地

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，政府需要有充足的土地供應，才有空間支持發展新產業、為經濟注入新動能，以及為市民提供更好的生活和休憩環境。政府密切留意市場情況和發展，有節有序推出土地。汲取過去土地不足導致本港發展受到制約的經驗，政府的規劃和造地工作不能停下來。當然，推出土地的步伐可以因應實際情況作出調整。



*來年不推售商業用地*



他指出，商業房地產在過去幾年面對不少挑戰。考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。政府亦會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。為配合有關工作，政府亦會推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。



*預計全年潛在土地供應可供興建約1.37萬伙*



他提及，來年賣地表包括八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.37萬個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。用地的具體推售安排，會參考市場和其他情況按季公布。



他續指，未來五年，政府會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。(bn)