26/02/2025 12:35

【預算案】陳茂波:政府經營帳目於2025/26年度大致達平衡

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，預測政府經營帳目在2025/26年度大致達致平衡，並從2026/27年度恢復盈餘。至於非經營帳目預計在中期預測期內均會出現赤字，由於提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程，但料由2026/27年度開始逐年下降。



陳茂波解釋稱，政府收支大體分為兩大帳目，即經營帳目和非經營帳目。經營帳目的收入主要是各項稅收、投資收入、政府收費等，開支則主要是政府的日常支出。非經營帳目方面，收入主要與土地相關，支出則主要涉及基建工程項目及土地徵用。因應政府經營帳目與非經營帳目的組成和性質不同，我們要以不同的理財目標和方法去分別管理。經營帳目要量入為出，以達致盈餘為目標。非經營帳目方面，基本工程開支是對未來作出投資，例如北部都會區，落成後會帶來經濟和社會效益，須按社會和經濟發展的需要而推行。



他續稱，由於收入會受經濟周期影響，所以收入與開支之間可能出現缺口。這個時候，港府可以運用經營帳目的盈餘或財政儲備支持，也可以靈活善用市場資源，包括不同形式的公私營合作、發行債券等去處理。(rh)