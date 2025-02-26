26/02/2025 12:37

【預算案】整體收入修訂預算約5596億，開支修訂為7548億

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指出2024/25年度，政府的整體收入修訂預算約為5596億元，較原來預算低11.6%。其中，利得稅與薪俸稅收入依然保持平穩，分別為1777億元以及880億元，與原來預算相若，反映香港經濟韌性強勁。



他又指，然而資產市場受壓，政府從土地和印花稅的收入均有所減少。當中，地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元。印花稅收入為580億元，較原來預算低130億元。



*開支修訂為7548億*



2024/25年度政府開支與預算相若，整體開支的修訂預算為7548億元，較原來預算低221億元。其中，經常開支為5625億元，較原來預算低177億元。(kl)