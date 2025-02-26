26/02/2025 12:40

【預算案】陳茂波料25/26年度財赤670億

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指出計及2025/26年度政府債券發行額約1500億元及償還約541億元款項後，年度赤字預計670億元，財政儲備將下降至5803億元。



展望2025/26年度，政府會持續投入資源，鞏固經濟增長勢頭，推動創科產業加速發展和提升公共服務，並增加基建工程開支以配合北部都會區和其他與經濟民生相關的工務工程，支持香港經濟持續發展。



他指出，2024年《施政報告》中宣布的主要政策措施，共涉及約81億元經營開支及141億元非經營開支，相關措施的財務影響已在2025/26年度財政預算反映。2025/26年度政府整體開支將上升約8.9%至8223億元，相當於名義本地生產總值的24.4%。



2025/26年度經常開支將增加4.5%至5881億元。其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達3486代元，佔經常開支近60%。非經常開支則減少3.4%至361億元。



*2025/26年度地價收入預算為210億元*



2025/26年度的總收入預計為6594億元。入息及利得稅預計為3012億元，較2024/25年度修訂預算上升8.4%。以2025/26年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為210億元，較2024/25年度修訂預算上升55.3%。



考慮到近期股市的交投情況，印花稅收入預算約為676億元，較2024/25年度修訂預算上升16.5%。另外，政府會從6個在政府帳目外設立的種子基金回撥約620億元。(kl)