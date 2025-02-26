26/02/2025 12:44

【預算案】陳茂波：寬減薪俸稅及利得稅，上限均為1500元

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他建議寬減2024/25課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1500元，全港約214萬名納稅人受惠。有關扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約29億元。



他亦建議寬減2024/25課稅年度百分之一百的利得稅，上限為1500元，全港約16.54萬家企業受惠。有關扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約2億元。



他計劃向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約31億元。(bn)