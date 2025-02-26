26/02/2025 12:49

【預算案】2元乘車優惠每月最多240程，10元以上車費兩折

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，「二元優惠計劃」在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於10元，維持繳付2元車費；票價高於10元則繳付全額車費的兩折。



此外，可享優惠程數以每月240程為上限。他稱，微調方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡。



連同「公共交通費用補貼計劃」補貼領取門檻由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元，政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月400元的補貼上限亦會維持不變。政府料可在未來5年減省共約62億元開支。(rh)