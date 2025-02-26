26/02/2025 12:52

【預算案】陳茂波：本屆政府任期內將削減約一萬個公務員職位

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，政府會加大力度控制政府經營開支。他已指示所有政策局及部門進一步審視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程序及善用科技，以更具成本效益的方式為市民提供服務。



他指出，在維持公共服務效率的前提下，政府將推行以下措施：加大「資源效率優化計劃」的力度。在不影響綜援及公共福利金，以及法定開支前提下，2025/26年度節省政府經常開支的幅度將由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度。連同2024/25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%，以2023/24年度經常開支為基礎，每年分別節省約39億元、117億元、195億元及273億元的政府經常開支。



他提及，因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026/27及2027/28年度每年分別減2%。預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。



他指出，政府未來三年給予大學教育資助委員會資助大學的撥款達681億元。撥款已反映每年2%的節省目標，與政府削減經常開支的幅度一致。他強調，撥款仍較上個三年期的632億元為高。(bn)