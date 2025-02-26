26/02/2025 13:06

【預算案】陳茂波：未來5年每年發債1500億至1950億元

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量，隨著基建開支的增加，會相應擴大發債規模，預計2025/26至2029/30年度5年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1500億元至1950億元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資。



在中期財政預測期內，預計政府在上述兩個債券計劃的合共借款上限將由現時的5000億元上調至7000億元。政府債務與本地生產總值的比率將維持在12%至16.5%的水平，屬於非常穩健和可控的水平，遠低於大部分先進經濟體的債務水平。



*債務與本地GDP比率將維持12%至16.5%水平*



他稱，未來幾年，北部都會區相關工程將陸續展開，加上其他與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將進入高峰期。中期財政預測的基本工程開支，由去年預計平均每年約900億元，增加至未來平均每年約1200億元。他指出，通過發行政府債券融資，確保這些對香港未來發展至關重要的項目進度，不會因公共財政狀況而受到制約。



他亦指出，發行政府債券是公共財政管理工具之一，環顧全球，通過發債支持基建發展是國際普遍做法。只要發債額控制在公共財政穩健的水平，可讓資金靈活運用及對未來經濟作投資，為社會帶來更大的回報及效益。



他強調，政府發債所得資金是用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。除了善用市場資金支持基建項目，更有助推動債券市場發展。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和收入。



另一方面，通過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的資金需要相匹配。(rh)