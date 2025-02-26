26/02/2025 13:12

【預算案】計入發債所得，綜合帳目2028/29年度起恢復盈餘

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，預計未來5年的經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在2026/27年度起恢復盈餘。至於非經營帳目，赤字由2025/26年度的1598億元逐步下降至2029/30年度的876億元。計入發行債券淨所得，政府綜合帳目在2028/29年度起將恢復盈餘。上述測算未有計及2025/26年度以後可能推出的稅務寬減及其他紓緩措施。



*2030年3月底財政儲備料約5791億*



他預計至2030年3月底，財政儲備為5791億元，相當於本地生產總值13.9%，或約8個月的政府開支。



他表示，中期財政預測主要從宏觀角度估算政府的收支和財政情況，並已全面反映強化後的財政整合計劃中的措施。2025/26年度所採納的實質經濟增長率為2-3%，2026/27至2029/30年度則為約每年2.9%。在這期間，政府基本工程開支平均每年約1200億元，經常開支則平均每年增加3.5%，政府整體開支佔本地生產總值的比率將由2025/26年度約24.4%逐漸下降至2029/30年度約20.9%。



地價收入方面，2026/27及之後年度主要以地價收入逐步增至本地生產總值2%計算，相比過去20年平均比率3.3%低，地價收入預測屬保守水平。



*假設利得稅增長率與經濟增長率相若*



陳茂波亦假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由2025/26年度起保持在相當於本地生產總值約20%的水平。此外，中期財政預測亦反映了每年發行合共約1500億元至1950億元的政府可持續債券及基礎建設債券。



陳茂波亦假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由2025/26年度起保持在相當於本地生產總值約20%的水平。此外，中期財政預測亦反映了每年發行合共約1500億元至1950億元的政府可持續債券及基礎建設債券。(kl)