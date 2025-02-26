26/02/2025 13:18

【預算案】陳茂波：須打破發展中制約及瓶頸，以科技引領未來

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他結語中指出，過去一年，本港經濟穩定前行，增長勢頭持續向好，為政府的未來發展提供了有利條件。面對公共財政的壓力，政府採取了一系列措施，積極應對，並強化財政管理。政府有信心和決心克服挑戰。



他提及，乘著科技變革的大潮，政府勇於改革、擁抱創新，讓科技創新帶來的突破，加速香港高質量發展，貢獻國家。政府也必須從制度上著手，打破發展過程中的制約和瓶頸，克服發展不平均、成果分享不平衡的挑戰。這讓政府更加堅信，必須以變革回應挑戰、以創新驅動發展、以科技引領未來。



他指出，對香港未來滿懷信心與期盼。這份信心不僅源於香港人的機靈敏銳和為經濟打拼的不懈努力，更是來自國家對政府的大力支持，以及政府對未來發展大勢的深刻洞察和香港處身於難得的優越位置。



他續指，今年的預算案封面顏色是湖水藍色，象徵著未來發展藍海中的無限潛力，也寓意經濟高質量發展的深厚底蘊與廣闊前景。正如湖泊與海洋般深邃，蘊藏著無限生機與可能。讓政府以行動定義未來，以創新突破界限，攜手打造一個更繁榮、更關愛、更多元、更國際化的香港，開創屬於政府這座城市的新篇章，為中國式現代化強國建設貢獻力量。(bn)