26/02/2025 18:12

【預算迴響】貿發局：支援中小企措施務實協助克服營商挑戰

《經濟通通訊社26日專訊》貿發局主席林建岳認為，《預算案》一系列支援中小企的措施，包括向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資等，務實地協助中小企克服營商挑戰，對香港經貿未來發展注入動力。



林建岳指出，財政預算案提到，貿發局今年推出『電子商務快車』計劃，聯同大型電商平台及業內專家，透過一系列專題培訓講座和提供一對一顧問諮詢服務，促進港商加深認識內地電商及網購平台的營運技巧，為有意拓展內地電商市場的中小企業提供更全面支援；今年8月舉行的第二屆『香港好物節』是該計劃的旗艦活動。貿發局會與工業貿易署緊密合作，優化營商導師計劃，讓港商更好利用內地電商及網購平台促銷。



他亦指出，財政預算案也提出多項措施推動創科發展，其中增加本地科企產品的曝光，亦是重要的一環。至於財經事務及庫務局將聯同引進重點企業辦公室及貿發局，於今年舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過本港金融賦能，進一步提升國際產業合作水平及吸引國際資金和企業落戶香港。



另外，貿發局亦於「一帶一路高峰論壇」加強項目對接，尤其聚焦綠色發展及創新科技，做好香港作為「一帶一路」商貿樞紐的角色。貿發局將與特區政府緊密合作，積極向環球市場推廣香港優勢，吸引國際金融及商界領袖透過香港平台，開拓環球市場機遇。(rh)