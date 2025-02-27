26/02/2025 18:12

【預算迴響】阿里創業者基金冀加快AI在香港等不同行業廣泛應用

《經濟通通訊社26日專訊》阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪指出，非常高興政府新一份《財政預算案》中積極支持香港創科發展，以協力建立充滿活力和機遇的初創生態系統。



她稱，樂見香港政府將人工智能定為香港重點發展的產業之一，並預留合共10億港元成立香港人工智能研發院，持續投放資源推動該領域的發展與應用。基金最近成立的AEF NextGen基金亦同樣專注投資人工智能領域，與政府發展人工智能發展的願景不謀而合，因此她冀加快人工智能技術在香港及亞洲地區的不同行業中廣泛應用。



此外，政府重點推動北部都會區的戰略計劃，將進一步提升整個生態圈的發展，為創科界及其投資組合中的公司注入活力。(rh)