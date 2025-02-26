23,902.47
+868.45
(+3.77%)
23,899
+891
(+3.87%)
低水3
8,842.08
+342.89
(+4.03%)
5,998.53
+299.71
(+5.26%)
3,247.88億
3,380.21
+34.17
(+1.021%)
3,959.94
+34.29
(+0.873%)
10,955.65
+101.15
(+0.932%)
2,143.99
+13.33
(+0.63%)
88,981.1300
+300.7400
(0.339%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0723
澳元最佳客戶買入價
4.9283
歐元最佳客戶買入價
8.1721
英鎊最佳客戶買入價
9.8460
日圓最佳客戶買入價
5.2090
恒生指數
23,902.47
+868.45
(+3.77%)
期指
低水3
23,899
+891
(+3.87%)
國企指數
8,842.08
+342.89
(+4.03%)
科技指數
5,998.53
+299.71
(+5.26%)
大市成交
3,247.88億
股票
3,028.27億
(93.238%)
窩輪
89.76億
(2.764%)
牛熊證
129.85億
(3.998%)
即時更新：26/02/2025 15:31
可賣空股票總成交
1,620.62億
主板賣空
249.64億
(15.404%)
半日數據，更新：26/02/2025 12:40
上証指數
成交：7,478.87億
3,380.21
+34.17
(+1.021%)
滬深300
3,959.94
+34.29
(+0.873%)
深証成指
10,955.65
+101.15
(+0.932%)
MSCI中國A50
2,143.99
+13.33
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
88,981.1300
+300.7400
(0.339%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0723
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9283
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1721
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8460
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2090
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
21
三月
亞洲國際博覽館｜當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術總監 銳意重塑潮流文化 亞洲國際博覽館｜當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術總監 銳意重塑潮流文化
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術...
推介度：
21/03/2025 - 23/03/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ03690 美團－Ｗ
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

財政預算案2025 | 重點文字直播/Youtube直播(稍...

26/02/2025 10:21
2025-26年度財政預算案

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38
大國博弈

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,981.13
+300.74
+0.339%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,495.6500
-0.0400
-0.002%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
119.6300
+5.0800
+4.435%
更新：26/02/2025 15:30
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
恒生, 中銀, 滙豐
19/12/2024 19:49
5.500%
大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
23/12/2024 13:06
5.625%
富邦, 交銀香港, PAO bank, 天星, 創興, 花旗, 南商, 中信銀行(國際), 集友, 招商永隆
14/02/2025 11:57
5.750%
星展
13/11/2024 14:24
5.875%
大眾, 建行亞洲
13/11/2024 14:38
6.625%
眾安
13/11/2024 15:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處