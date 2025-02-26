26/02/2025 12:30

【預算案】陳茂波:預留逾6億元資助業界購買電動巴士及的士

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，政府已公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，並在新能源運輸基金預留4.7億元以資助專營巴士營辦商購買約600輛電動巴士。另外亦預留1.35億元資助的士業界購買3000輛電動的士。此外，「氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃」已接受申請。



他指出，本港有超過10萬輛電動車，是五年前的八倍。政府會在年中推出3億元資助計劃，預計可推動業界在2030年累計裝置3000個遍布全港的高速充電樁，供額外16萬輛電動車使用。



他提及，政府已於去年就啟德、東九龍，以及洪水橋/厦村及元朗南新發展區的智慧綠色集體運輸系統邀請意向書，並會繼續以創新思維推展相關系統，爭取分別於今年就啟德項目及明年就東九龍及洪水橋/厦村及元朗南新發展區項目招標。(bn)