26/02/2025 17:01

【預算迴響】AXA安盛支持政府推動低空經濟發展及完善有關法規

《經濟通通訊社26日專訊》AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，AXA安盛十分支持政府推動「低空經濟」發展及完善有關法規，低空經濟擁有龐大的發展潛力，相信是保險業面對的一個全新契機。隨著低空飛行應用場景不斷拓展，特別是在物流以及外賣配送、觀光娛樂、公共服務以至醫療救護等領域，相關風險管理需求日益增加。



尹玄慧表示，該公司將積極配合政府，開發針對無人機相關的創新保險方案，例如資產損失、第三方責任等等，為低空經濟的穩健發展提供全面保障。未來，公司期待與政府及業界緊密合作，助力低空經濟產業鏈建設，共同促進香港低空飛行應用的創新發展，為行業及社會創造更多價值，推動經濟增長。(cl)



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