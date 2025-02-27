26/02/2025 16:43

【預算迴響】教資會：大學經常撥款三年減28億，並將退款40億

《經濟通通訊社26日專訊》大學教育資助委員會表示，教資會資助大學在22025-28三年期的經常撥款將反映政府削減開支的整體幅度，以累進方式逐年削減2%，共節省約28億元。此外，各教資會資助大學將於2025/26財政年度向政府一次性從一般及發展儲備基金結餘退還共40億元。連同2025-28三年期調整學費水平所節省的12億元，這些措施為公共財政帶來的效益合共達80億元。



教資會主席雷添良歡迎政府通過2025/26至2027/28三年期向教資會資助大學提供的經常撥款，以及額外撥款15億元推出新一輪研究配對補助金計劃，一方面繼續積極投資未來，為香港高等教育界持續注入動力，另一方面因時制宜，推動大學善用資源，砥礪前行。



按照既定機制計算，教資會資助界別在2025-28三年期的經常撥款需求為709億元，而政府批准的經常撥款為681億元，即三年期間合共削減28億元，平均減幅約4%。



教資會資助大學將未被動用的教資會經常補助金保留為一般及發展儲備基金，在現金流量需求出現變化時發揮緩衝作用。截至2024年6月30日，各大學的一般及發展儲備基金結餘合計為111億元。退還予政府的40億元相當於該儲備基金逾三分之一。



雷添良表示，教資會期望大學自強不息，繼續全力以赴，有效運用珍貴公共資源做好教學及研究工作，堅定不移地為發展香港成為國際專上教育樞紐和為國家建設教育強國作出貢獻。(cl)