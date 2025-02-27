26/02/2025 18:26

【預算迴響】老虎證券香港料港府將推出更多支持金融創新政策

《經濟通通訊社26日專訊》老虎證券(香港)就財政預算案表示，期望港府落實優化香港市場的具體措施，從而提升市場的普及性、效率及吸引力，關注政府有否降低市場交易成本、提高股市流動性和完善交易機制。隨著數碼資產和金融科技驅動的交易迅速發展，該行預期香港政府將推出更多支持金融創新發展的政策，而鞏固香港作為領先的資產和財富管理中心的地位，同樣刻不容緩。



該行表示，儘管這些政策方向清晰明確，但真正的考驗是推行的效果。考慮到目前的全球地緣政治緊張局勢以及宏觀經濟的不確定性，現時市場相當波動，該行將密切關注這些政策在未來幾個月的表現。總體而言，預算案向市場傳達長期看好的信息，但該行必須對短期挑戰保持警惕。



該行提及，預算案引進多項重要措施，或為香港股市及整體經濟帶來所需的推動力。其中，升級交易後系統、過渡至T+1結算周期以及更精細的交易單位等措施，有助推動市場現代化，為投資者顯著提升交易效率並降低成本。



該行亦對預算案著重金融科技及數碼創新感到鼓舞，此舉有助加強香港作為全球金融領導者的地位。在資產與財富管理方面，跨境理財通、交易所買賣基金互聯互通及內地與香港基金互認安排等措施的改一步優化，顯示政府對於吸引國際資本及鞏固本港的財富管理樞紐角色，具有極大決心；與此同時，預算案中對基金及單一家族辦公室的稅務優惠建議，亦可進一步加強本港在財富管理方面的發展動力。(bn)