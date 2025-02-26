26/02/2025 18:28

【預算迴響】東亞：預算案為港經濟穩健發展打下堅實基礎

《經濟通通訊社26日專訊》東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民橋表示，預算案多措並舉培育新增長點，並力求恢復公共財政平衡，為香港經濟穩健發展打下堅實的基礎。為進一步鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位，預算案將落實多項優化香港證券和衍生產品、固定收益及貨幣市場，以至資產及財富管理中心的措施。



他指出，特區政府將優先加速「北部都會區」建設，不僅能助力香港發展為國際創科中心，更可為促進香港和深圳的優勢互補注入新動力。為滿足策略性基建工程的需要，特區政府在審慎理財的原則下，透過多元化的融資方案，確保各項長遠投資項目按期落實。另外，在保持簡單低稅制的優勢下，特區政府加強嚴控經常開支，適度調整公共收費，有序實現財政平衡。



全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，特區政府積極對接國家發展戰略，有序推進人民幣國際化，在預算案中提出多項優化離岸人民幣服務的措施，包括透過定期發行不同年期的政府人民幣債券，支持離岸人民幣收益率曲線的建設、推出人民幣貿易融資流動資金安排、將人民幣交易櫃台納入港股通等，有助鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，並為金融業創造更多發展機會。



同時，特區政府積極全力搶人才，能進一步提升「三中心、一高地」（國際金融、航運、貿易中心，以及國際高端人才集聚高地）戰略定位。在深化大灣區聯動方面，提出全面的跨境產業合作措施，涵蓋醫療、金融、運輸物流、建造、法律、數據互通等，將能為香港開拓更廣闊的發展空間。(bn)