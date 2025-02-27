26/02/2025 18:41

【預算迴響】渣打：預算案措施加速推動港國際金融巿場高質量發展

《經濟通通訊社26日專訊》渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，歡迎新一份預算案在近期多個經濟環節持續改善的基礎下，提出更多措施全方位創造增長機遇，加速推動香港國際金融巿場的高質量發展。



她指出，該行將配合政府，善用渣打的獨有國際網絡（尤其是東盟和中東地區），支持本地企業「走出去」，擴闊貿易網絡，在新興的貿易走廊探索發展機遇，同時吸引更多「全球南方」的企業來港投資，利用香港國際化的金融服務。該行亦會繼續透過彈性的安排，滿足中小企的融資需要，協助中小企升級轉型。



*擬向金管局申請牌照發行與港元掛勾穩定幣*



她提及，政府大力推動創科發展，人工智能(AI)技術及數碼資產的發展正是重塑全球經濟的重要元素。該行期待參與更多金融科技創新相關項目，提升服務及營運效率，並為客戶及社會帶來更大保障和便利。另外，政府表示將代幣化債券發行恒常化及相關的優化措施，相信能推動香港債券市場採用代幣化技術，增加投資者參與投資虛擬資產項目的渠道。渣打亦正與合作夥伴積極籌備，在法幣穩定幣發行人的監管制度落實之後，向金管局申請牌照發行與港元掛勾的穩定幣，推動香港發展成為國際虛擬資產中心。



*支持優化與內地互聯互通機制，擴展大灣區跨境理財通*



此外，渣打銀行支持當局持續優化與內地互聯互通機制，擴展大灣區跨境理財通，提升離岸人民幣的流動性，滿足本地、內地以至國際投資者日趨增加的跨境投資和財富管理需求，促進人民幣國際化，進一步鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的優勢。相信預算案各種前瞻性措施，將進一步提升香港金融業的競爭力，加強香港作為國際金融中心的地位。(bn)