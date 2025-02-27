26/02/2025 18:47

【預算迴響】證監會:支持政府措施，將諮詢指數衍生工具持倉限額

《經濟通通訊社26日專訊》證監會歡迎預算案中為進一步提升香港作為國際金融中心的競爭優勢而提出的各項措施。證監會主席黃天祐表示，財政司司長提出的措施將進一步推動香港證券及衍生工具市場，並鞏固香港作為資產及財富管理樞紐的地位。



*就「科企專線」運作與港交所合作並提供支持*



證監會對於港交所(00388)正積極籌備開通「科企專線」，以便利特專科技和生物科技企業的上市申請準備工作，感到鼓舞。在這方面，證監會將就該專線的運作與香港交易所緊密合作並提供支持，使申請流程更順暢。



*即將諮詢指數衍生工具持倉限額*



證監會亦將與港交所和其他持份者就進一步優化上市制度密切合作。為此，政府將審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；研究如何優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。另外，為切合投資者的風險管理需要，證監會即將就增加主要交易所買賣指數衍生工具的持倉限額的建議諮詢市場意見。



證監會表示，為了發揮香港在人民幣債券方面的優勢，並將其發展成為固定收益及貨幣樞紐，證監會將繼續與金管局共同成立的專組所進行有關制訂路線圖的工作，當中涵蓋一級及二級債券和貨幣市場，以及提升基礎設施。此外，香港亦將於下半年舉行旗艦論壇，以展示這方面的優勢。



*將香港提升為固定收益及貨幣樞紐，促進虛擬資產市場發展*



證監會行政總裁梁鳳儀說，正與監管同業及相關機構緊密合作，以將香港提升為固定收益及貨幣樞紐，促進虛擬資產市場的發展，以及深化與內地和海外市場的聯繫。



證監會亦歡迎政府計劃發表第二份政策宣言，內容涉及如何利用傳統金融服務的優勢及虛擬資產的創新技術。證監會繼在2月中發表香港虛擬資產市場的監管路線圖後將繼續提供指引，確保金融科技生態系統以穩健、有序及可持續的方式發展。(bi)