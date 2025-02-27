26/02/2025 18:30

【預算迴響】自由黨︰規範籃球博彩可打擊非法賭波，增加庫房收入

《經濟通通訊社26日專訊》對於預算案中提出的一系列紓困措施，包括退稅及寬免差餉，雖然力度較往年減少，但在特區政府本年度赤字達872億元下，自由黨對此表示理解。



自由黨黨魁張宇人議員（飲食界）表示，對於今次財政預算案中提及政府積極探討規範籃球博彩活動表示歡迎，相信規範籃球博彩活動既可打擊非法賭波活動，又可增加庫房收入，而且按2003年足球博彩合法化的經驗，此舉不會刺激賭風，不會刺激青少年賭波。相信馬會可以盡快向政府提交建議。



*冀政府考慮延長「還息不還本」安排*



自由黨主席邵家輝議員（批發及零售界）表示，中小微企近年面對挑戰非常大，先前推出的百分百信貸擔保計劃幫了許多業界渡過難關，但現時仍處轉型期，中小微企繼續需要資金支援。去年政府重推「還息不還本」安排至今年底，財政預算案卻沒有提及會否延長安排，故希望政府多考慮。



他支持政府向旅發局撥款12.35億，用以落實「無處不旅遊」和發展旅遊業，相信能吸引更多世界各地旅客訪港，從而讓本港零售、餐飲等各行各業受惠。



*印花稅放寬鼓勵青年人組織家庭及「上車」*



自由黨副主席李鎮強議員（選舉委員會界別）表示，司長宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，相信將有助減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，鼓勵青年人組織家庭及「上車」。



*增加違例泊車罰款只會加重社會成本*



對於增加收入方面，自由黨希望政府在研究時，必須盡量減少對商用車輛的影響，避免增加商用車輛的營運成本，影響民生。



至於交通違例事項的定額罰款，泊車位不足的問題一直困擾業界，雖然政府表示已透過多管齊下的措施增加泊車位，但過去多年，商用車輛的數目與泊車位的比例一直維持在1:0.6，並沒有實質改善。倘若政府在未有解決泊車位不足的問題前而先行增加違例泊車的罰款，只會加重社會成本，最終由市民承擔。(kl)