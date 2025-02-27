26/02/2025 18:17

【預算迴響】ACCA香港分會歡迎政府採納多項開源節流建議

《經濟通通訊社26日專訊》ACCA(特許公認會計師公會)香港分會支持財政司司長今日公布的新一份財政預算案，特別在經濟面對非常具挑戰性的外圍環境，推出一系列開源節流的措施，反映政府刺激經濟、拓闊收入、控制開支，同時關顧社會。ACCA歡迎財政司司長接納ACCA多項建議，並支持財政預算案與市民共渡時艱，提出在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。



*歡迎檢討有關知識產權稅務扣除安排*



ACCA香港分會會長何家輝表示，面對財赤，ACCA支持財政預算案提出政府將致力通過善用科技、精簡程序，以及推動公務數字轉型，為市民提供更有效率的公共服務。該會亦歡迎財政預算案檢討有關知識產權的稅務扣除安排，包括就購入使用權所支付的整筆特許費用，和向相聯者購入知識產權或其使用權的相關開支，以加速推動知識產權密集型產業的發展，並促進香港知識產權貿易的發展。



*優化「新資本投資者入境計劃」*



他指，財政預算案提出即將推出一系列優化「新資本投資者入境計劃」的措施，為計劃提供更大彈性。該會呼籲政府接受ACCA的建議，在「新資本投資者入境計劃」下的可允許投資與政府的家族投資控股工具相配合，以簡化投資決策。此外，為了鞏固香港國際貿易中心地位，政府應盡快與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，並與十七個國家磋商全面性避免雙重課稅協定，以進一步推動香港對外貿易。(cl)