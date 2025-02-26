26/02/2025 17:32

《外圍焦點》美國公布新屋銷售，英偉達公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國經濟數據進一步惡化，2月消費者信心指數創近四年來最大跌幅，昨日引發市場拋售。納指與標普500指數連續第四個交易日下跌，觸及一個月低點。標普500指數跌28.00點或0.47%，報5955.25點；納指跌260.54點或1.35%，報19026.39點；道指升159.95點或0.37%，報43621.16點。港股方面，恒生指數收市報23787，升753點或3.3%，成交3701億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金以「通脹的過去和現在」為題發表演講。27日凌晨12:30am，英倫銀行貨幣政策委員會委員丁格拉發表關於貿易碎片化與貨幣政策的演講。1:00am，亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克參加一場有關經濟前景與住房議題的對話活動。



數據方面，今晚11:00pm，美國公布1月新屋銷售，料由69.8萬降至68萬，月率料由3.6%逆轉至下滑2.6%。



在美國，今日公布業績的公司有：賽富時(US.CRM)、高途(US.GOTU)、英偉達(US.NVDA)、塗鴉智能(US.TUYA)等。(wa)