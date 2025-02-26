26/02/2025 08:16

【特朗普新政】特朗普新政擾民，美國消費者信心跌至近四年谷底

《經濟通通訊社26日專訊》世界大型企業聯合會周二（25日）公布的數據顯示，美國消費者對整體經濟前景憂慮上升，導致消費者信心創出2021年8月以來的最大降幅。



2月份美國消費者信心指數下降7個點至98.3，是連續第3個月下滑，低於經濟學家普遍預期。分析指，特朗普政府的政策不確定性，讓美國公眾感受到了壓力。數據發布後，美國股市和債券孳息率均下跌。



*消費者對經濟前景悲觀*



衡量未來6個月預期的指標也創出3年半來最大跌幅。不同年齡段和各個收入群體的信心普遍出現下降。消費者對當前和未來的勞動力市場狀況、收入前景和企業處境更加悲觀。



對眼下及今後財務狀況的預測也惡化，且認為明年經濟陷入衰退的受訪者比例升至九個月高點。世界大型企業聯合會高級經濟學家Stephanie Guichard在聲明中稱：「在書面回應中，對通脹和物價的關注居高不下，最值得注意的是，回應中充斥著對本屆政府及其政策的評論。」



彭博社指出，特朗普勝選後市場一度高漲的樂觀情緒逐漸消退，消費者和企業信心雙雙回落。居民和各種規模的公司現在都更加謹慎。



*蛋價推高通脹預期*



密歇根大學上周發布的報告顯示，近期雞蛋價格的飆升，以及特朗普關稅計劃刺激，令公眾對未來一年通脹的預期，上升到了2023年5月以來最高水平。美國消費者的長期通脹預期已達到了三十年來最高水平。(jf)