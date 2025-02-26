26/02/2025 08:39

【特朗普新政】白宮推移民「金卡」吸納全球富豪，起價五百萬美元

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統唐特朗普周二（25日）簽署行政命令，推出移民「金卡」計劃，向願意支付至少500萬美元的外國人提供居住權，乃至最終入籍的機會。



特朗普在橢圓形辦公室說，這個「金卡」項目將在約兩周後啟動。他同時強調，行政當局不需要就此獲得國會的批准。他稱：「我們將給這張卡定價在500萬美元左右，它能有綠卡的待遇。」



陪同簽署行政命令的商務部長盧特尼克表示，美國可能會用「金卡」來取代現有的EB-5投資移民簽證，形容EB-5是一項荒謬的計劃，將被終結。他暗示，「金卡」涉及的金錢可能會直接支付給美國政府。



盧特尼克說：「他們向美國政府支付500萬美元就不用篩選了。他們可以來美國，總統可以給他們綠卡，他們可以在美國投資，而我們可以用這些錢來減少我們的赤字。」(jf)