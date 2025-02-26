26/02/2025 09:34

【特朗普新政】特朗普關稅大刀揮向進口銅，貿易顧問點名中國

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普周二（25日）祭出可能重塑全球供應鏈的最新措施，指示商務部研究對進口銅徵收關稅，白宮貿易顧問納瓦羅還特別點名中國。



華府高級官員稱，這是應對國家安全關切的必要之舉。他們指，全球市場的傾銷和產能過剩，影響了美國國內的銅生產，導致武器系統和其他關鍵產品依賴進口。但官員同時表示，現在討論潛在的銅關稅稅率還為時過早。



調查將依據美國《貿易擴張法》第232條進行，該法賦予總統以國內安全為由，實施貿易限制的廣泛權力。特朗普已動用這一權力，宣布對鋼和鋁徵收25%的關稅，並將在3月付諸實施。



商務部長盧特尼克在一份聲明中表示，此次行動還將調查含銅的產品。特朗普的貿易顧問納瓦羅特別點名稱，中國「長期以來一直利用工業產能過剩，和傾銷作為經濟武器來主導全球市場，有計劃地壓低競爭對手的價格，並迫使競爭對手的產業倒閉」。



*特朗普感謝蘋果投資*



特朗普在簽署行政命令後還談及多項議題，包括感謝蘋果公司及CEO庫克在美國的投資，並表示將保護美國企業。(jf)