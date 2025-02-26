26/02/2025 10:52

【ＡＩ】ASM銷售展望強於市場預期，AI熱潮推動需求增長

《經濟通通訊社26日專訊》受人工智能(AI)熱潮提振產品需求，荷蘭半導體設備製造商ASM國際公司第一季度收入展望超出市場預期。



該公司周二（25日）在聲明中稱，預計第一季度收入在8.1億歐元至8.5億歐元之間，高於市場預期的8億歐元，且第二季度收入將進一步增長。ASM還確認了全年展望。



ASM第四季度訂單按年增長8%，低於市場預期。同期收入增長27%，至8.09億歐元。該公司曾警告稱，中國的需求在一年前激增之後，正在回落至歷史水平。ASM周二重申，由於美國最近宣布的出口管制，其2025年的中國收入將下降。(jf)